ИА «Ореанда-Новости». «Российские космические системы» нацелены на внедрение виртуальных технологий в российскую систему образования. Речь идет о VR-технологиях, сопряжённых с космическими спутниками.

Чтобы продемонстрировать функции этих технологий, сотрудники «Российских космических систем» показали детали проекта Atlas VR, над которым несколько месяцев работала организация «ТЕРРА ТЕХ».

Смысл проекта в том, что на экране создаётся электронный прототип космического тела для отслеживания поверхностных изменений и моделирования событий. Такие возможности даёт наличие подключения VR-платформы к космическим спутникам дистанционного зондирования планеты. Спутники отображают состояние Земли в настоящее время и передают информацию на экран. Планета постепенно «возрастает» на мониторе согласно этом данным, а сообщения о погоде и состоянии атмосферного слоя регулярно добавляются с помощью Интернета.

Этот проект хотят применить в качестве дополнительного инструмента для подготовки специалистов в области обработки данных и анализа. Также сотрудники СКР считают, что данный продукт будет актуален в учебных учреждениях и может поднять систему преподавания разных предметов на совершенно другой уровень. На данный момент сотрудники «Российских космических систем» ведут работы по созданию стандарта использования виртуальных технологий для дальнейшего внедрения их в школы и высшие учебные заведения.

Сначала Atlas VR хотят применять при изучении нескольких предметов: история, география и биология - как в школах, так и в вузах. Также, по мнению специалистов, программа поможет обучать учеников и основам безопасности жизнедеятельности, так как она проектирует различные процессы и события. Помимо этого, VR-технологии могут быть полезны и в рабочей атмосфере - для проектирования, разработки презентаций и других заданий.

Однако самый сильный акцент делается именно на образовательной деятельности, а особенно это касается тех занятий, которые слишком дороги и сложны в реальности.