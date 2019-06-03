03.06.2019, 14:28
В русском языке обнаружен новый союз
ИА «Ореанда-Новости» В русском языке обнаружен новый союз - «в смысле». Его выделили сотрудники кафедры русского языка Тюменского государственного университета.
Ранее эта конструкция рассматривалась как сочетание существительного с предлогом, однако теперь это словосочетание употребляется в роли союза. Как отметила доцент кафедры Наталья Кузнецова, «в смысле» синонимичен союзу «то есть» и употребляется в таком же контексте.
Специалисты полагают, что новый союз является более динамичным и требует пояснения ситуации здесь и сейчас.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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