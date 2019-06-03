ИА «Ореанда-Новости» В русском языке обнаружен новый союз - «в смысле». Его выделили сотрудники кафедры русского языка Тюменского государственного университета.

Ранее эта конструкция рассматривалась как сочетание существительного с предлогом, однако теперь это словосочетание употребляется в роли союза. Как отметила доцент кафедры Наталья Кузнецова, «в смысле» синонимичен союзу «то есть» и употребляется в таком же контексте.

Специалисты полагают, что новый союз является более динамичным и требует пояснения ситуации здесь и сейчас.