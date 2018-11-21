ИА «Ореанда-Новости». В Национальном медицинском исследовательском центре имени Алмазова (Санкт-Петербург) была впервые проведена роботизированная гинекологическая операция несовершеннолетней пациентке. 16-летняя девушка уже покинула стационар и отправилась в родной город.

Пресс-служба медицинского учреждения сообщила, что это первая в России робот-ассистированная операция по поводу удаления доброкачественной опухоли яичника у несовершеннолетних. Прежде подобные операции проводились только в отношении взрослых женщин, их было уже более 350. Гинекологи НМИЦ им. Алмазова утверждают, что робототехника позволила правильно оценить, насколько глубоко поражение яичника, и удалить обнаруженную опухоль щадящим образом, в пределах здоровых тканей.

Операция, которая состоялась 14 ноября, для юной пациентки была бесплатной. Ранее девушка уже наблюдалась в НМИЦ им. Алмазова, так как её направило региональное медицинское учреждение. Прежде чем назначать операцию, врачи заключили, что это - единственный способ сохранить гормональную и репродуктивную функцию у девушки. Кроме того, роботизированная хирургия позволила уменьшить кровопотерю, риск осложнений, значительно сократила послеоперационный период и время восстановления по сравнению с более травматичными методами лечения, которые использовали ранее.

В органосохраняющей операции была использована одна из новейших роботических систем под названием da Vinci Si. Успех её проведения позволил повторить опыт, и уже состоялась вторая подобная операция. Пресс-служба центра имени Алмазова высказывает надежду на то, что подобные хирургические вмешательства будут востребованы и в дальнейшем.

НМИЦ им. Алмазова был основан в 1980 году. Это одно из крупнейших научно-лечебных учреждений в нашей стране, которое оказывает медицинскую помощь различных направлений, в том числе и высокотехнологичную. В штате более 7 тысяч сотрудников, на площадке НМИЦ обучаются более 2 тысяч специалистов. Это - первопроходец роботической хирургии в Северо-Западном регионе, заявивший о себе в этом направлении в 2011 году. С 2016 года на базе НМИЦ действует Центр роботической хирургии, которым руководит профессор М.С.Мосоян.