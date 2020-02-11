ИА «Ореанда-Новости» . Женщина сбежала из больницы Петербурга, где обязана была находиться на карантине по новой форме пневмонии две недели. Об этом сообщает местный комитет здравоохранения.

В сообщении уточняется, что пациентку, недавно вернувшуюся из Китая, ознакомили с требованием главврача о двухнедельном карантине из-за вспышки эпидемии, однако он его не исполнила.

В настоящее время власти города обратились с соответствующим заявлением в правоохранительные органы, поскольку нарушение карантина регулируется статьёй КоАП. Максимальная ответственность, предусмотренная данной статьёй, заключается в штрафе до 500 рублей.