В Санкт-Петербурге сбежала из-под карантина по коронавирусу пациентка, вернувшаяся из Китая
ИА «Ореанда-Новости». Женщина сбежала из больницы Петербурга, где обязана была находиться на карантине по новой форме пневмонии две недели. Об этом сообщает местный комитет здравоохранения.
В сообщении уточняется, что пациентку, недавно вернувшуюся из Китая, ознакомили с требованием главврача о двухнедельном карантине из-за вспышки эпидемии, однако он его не исполнила.
В настоящее время власти города обратились с соответствующим заявлением в правоохранительные органы, поскольку нарушение карантина регулируется статьёй КоАП. Максимальная ответственность, предусмотренная данной статьёй, заключается в штрафе до 500 рублей.
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