Сообщается, что для исследования были взяты различные боеприпасы, в том числе тротил и гексоген. Их утилизация и переработка осуществлялись с помощью уникального набора бактерий.

Стало известно, что ученые в ходе исследования выяснили идеальные пропорции микроорганизмов, которые смогут перерабатывать взрывчатые вещества без вреда для окружающей среды.



На начальной стадии из боеприпаса удаляется взрыватель. Далее его помещают в специальный бассейн с бактериями, где и происходит преобразование. Ученые из Севастополя утверждают, что вся процедура занимает около двух недель, что является совсем малым сроком.

Полученный после переработки материал является абсолютно безопасным. Ученые утверждают, что он никаким образом не поддается подрыву.



Стало известно, что, согласно международной классификации, переработанному материалу был присвоен четвертый класс опасности. Величина вредного воздействия вещества снижена до минимума.

Ученые из Севастополя также провели ряд экспериментов, в ходе которых они выясняли область применения нового материала. Как оказалось, он представляет собой хорошую базу для создания удобрений. Вещество заселялось вермикультурой, после активизации которой у переработанного материала были отмечены полезные для почвы и растений свойства. Представители Севастопольского государственного университета утверждают, что весь процесс создания биогумуса занимает порядка 90 дней.

Помимо этого, ученые полагают, что из сердечников боеприпасов можно получить вольфрамовый нанопорошок. Гидробиологическая система измельчения позволяет получать вещества с частицами в несколько нанометров. Вольфрам можно будет использовать в иных целях промышленности.

Разработки ученых из Севастополя позволят отказаться от опасного способа утилизации боеприпасов с помощью их подрыва. Традиционная промышленная переработка также не может сравниться с новым методом ни по уровню эффективности, энергоемкости или времени, затрачиваемому на весь процесс.

Остается нерешенным вопрос о рекультивации земли с остатками взрывчатых веществ, которые не среагировали в процессе подрыва. В данной области ученые предложили создание специальных мобильных систем, которые способны утилизировать нетранспортабельные опасные вещества.



