ИА «Ореанда-Новости» Наука и техника не стоят на месте. Ученые, инженеры, профессора посвящают себя поискам чего-то нового, того, что может упростить жизнь человека, снять с него ряд обязанностей, которые он вынужден выполнять, находят вакцины, лекарства для борьбы с заболеваниями. Другими словами, упрощают нашу жизнь или вовсе меняют её к лучшему.

Стало известно, что инженеры в Сингапуре отыскали новый способ лечения глаз. Они предлагают заменить привычные инъекции изобретением, которое представляет собой двухслойный пластырь. С помощью него подача лекарств в глаза осуществляется новоизобретенным способом. Один слой пластыря является мягкой основой, а второй заполнен большим числом микроигл с лекарством. Пластырь нужно приложить к глазу, затем быстро, но несильно надавить пальцем, после чего микроиглы войдут в глазное яблоко. Проколы, как и сама подача лекарства безболезненны, а растворяются микроиглы в течение 30 секунд. Благодаря изобретению, у людей, прошедших эту процедуру, есть возможность реже обращаться к офтальмологу и исключить риск нерегулярного приема лекарств.

Новое изобретение протестировали в первую очередь на мышах. При лабораторных исследованиях побочные эффекты и болезненные ощущения у грызунов не были выявлены. Следующим этапом стало исследование способа подачи лекарств на 220 пациентах. В результате было установлено, что способ эффективен, как и привычные инъекции. Однако, используя новое изобретение, посещать офтальмолога пациентам нужно всего один раз в 15 месяцев, в отличие от привычного лечения, при котором инъекции необходимы один раз в 2-3 месяца.