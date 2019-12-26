Информация была основана на словах исполняющего обязанности руководителя планетария в Иркутске Павла Никифорова.Первое частичное солнечное затмение будет наблюдаться 21 июня следующего года в Иркутске и его области. Второе - 14 декабря, которое будет видно для жителей Антарктиды, Чили и Аргентины. Лунные затмения будут видны не все, а только 3 из 4, которые произойдет 10 января, 5 июня и 30 ноября.. Их можно будет обнаружить только при помощи специализированных фотометров.Стоит отметить, что сегодня, 26 декабря, было частичное солнечное затмение, которое началось в 06-36 по МСК и было видно в Иркутской области.



