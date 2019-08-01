01.08.2019, 18:27
В следующей миссии на Марсе будут задействованы сразу три робота
ИА «Ореанда-Новости». На Марсианской научной конференции, которая прошла в Пасадене, представители NASA рассказали о своих планах на следующую миссию на Марсе. После окончания миссии "Марс-2020", планируется отправить на планету двух роботов, которые с уже обитающим там аппаратом будут собирать грунт с поверхности.
Эта операция является довольно сложной в реализации, и поэтому она не находила одобрение, и рассмотрение этого проекта все время откладывали. Однако недавно миссию все же одобрили, и в ближайшее время будет сформирован её бюджет, из которого станут понятны следующие действия.
Ожидается, что аппараты прибудут на Марс к 2027 году. Их работа будет состоять в сборе грунта с поверхности планеты в течение некоторого времени. Как только необходимое количество материала будет собрано, роботы прибудут обратно на Землю. Конец миссии запланирован на 2031 год. Трудности состоят в ограниченности ресурсов, определении времени и этапов проекта. Также пока неизвестна судьба проекта "Марс-2020" и его роль в будущей миссии.
Эта операция является довольно сложной в реализации, и поэтому она не находила одобрение, и рассмотрение этого проекта все время откладывали. Однако недавно миссию все же одобрили, и в ближайшее время будет сформирован её бюджет, из которого станут понятны следующие действия.
Ожидается, что аппараты прибудут на Марс к 2027 году. Их работа будет состоять в сборе грунта с поверхности планеты в течение некоторого времени. Как только необходимое количество материала будет собрано, роботы прибудут обратно на Землю. Конец миссии запланирован на 2031 год. Трудности состоят в ограниченности ресурсов, определении времени и этапов проекта. Также пока неизвестна судьба проекта "Марс-2020" и его роль в будущей миссии.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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