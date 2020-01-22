. Об этом заявлено компанией в Twitter.Starlink - спутниковая связь следующего поколения. Её создают для обеспечения жителей планеты широкополосным доступом в интернет. В рамках проекта планируется доставить на орбиту порядка 12 тысяч спутников. Компания SpaceX заявила, что на то, чтобы реализовать проект в полном объёме, ей потребуется 10 миллиардов долларов, однако специалисты считают, что эта цифра занижена.