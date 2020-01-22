22.01.2020, 08:25
В SpaceX рассказали о намерении доставить в ближайшие дни на орбиту 60 спутников
ИА «Ореанда-Новости». Представителями компании SpaceX рассказано о планах по выводу на орбиту 60 интернет-спутников Starlink. Вывод спутников на орбиту должны осуществить в пятницу. Об этом заявлено компанией в Twitter.
Компания намерена 20 января в 18.52 мск осуществить запуск ракеты-носителя Falcon 9. В компании отметили, что специалисты пристально отслеживают погодную ситуацию.
Starlink - спутниковая связь следующего поколения. Её создают для обеспечения жителей планеты широкополосным доступом в интернет. В рамках проекта планируется доставить на орбиту порядка 12 тысяч спутников. Компания SpaceX заявила, что на то, чтобы реализовать проект в полном объёме, ей потребуется 10 миллиардов долларов, однако специалисты считают, что эта цифра занижена.
Компания намерена 20 января в 18.52 мск осуществить запуск ракеты-носителя Falcon 9. В компании отметили, что специалисты пристально отслеживают погодную ситуацию.
Starlink - спутниковая связь следующего поколения. Её создают для обеспечения жителей планеты широкополосным доступом в интернет. В рамках проекта планируется доставить на орбиту порядка 12 тысяч спутников. Компания SpaceX заявила, что на то, чтобы реализовать проект в полном объёме, ей потребуется 10 миллиардов долларов, однако специалисты считают, что эта цифра занижена.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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