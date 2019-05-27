Змея находилась в серпентарии, в котором не было самцов. Потомство анаконда получила благодаря партеногенезу. При этой форме размножения из яйцеклетки развивается взрослый организм без оплодотворения. Основная часть потомства оказалась мертворождённой, но двоим особям удалось выжить, они оказались генетической копией матери.

Отмечается, что случай партеногенеза у анаконд был зафиксирован впервые в истории.