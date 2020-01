Научная статья была опубликована в американском издании Proceedings of the National Academy of Sciences.Новинка была разработана в Университете Вермонта.По мнению учёных, данных роботов нельзя назвать полноценно живыми, то есть они не относятся ни к живым организмам, ни к робототехнике. Ксеноботы способны восстанавливаться, но не могут размножаться.Американские учёные предположили, что ксеноботов можно будет использовать в медицинских целях для доставке лекарственных препаратов в нужный орган.