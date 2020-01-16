16.01.2020, 19:37
В США были созданы роботы из живых клеток
ИА «Ореанда-Новости». Впервые в Соединённых Штатах Америки были созданы роботы из живых клеток. Научная статья была опубликована в американском издании Proceedings of the National Academy of Sciences.
Новинка была разработана в Университете Вермонта. Научные сотрудники работали над создании маленьких роботов на основе эмбрионов лягушек. Разработку назвали ксеноботами. Их размер не превышает одного миллиметра. Ксеноботы способны передвигаться и выполнять команды.
По мнению учёных, данных роботов нельзя назвать полноценно живыми, то есть они не относятся ни к живым организмам, ни к робототехнике. Ксеноботы способны восстанавливаться, но не могут размножаться. После того, так живые клетки погибают, роботы превращаются в саморазлагающийся сгусток.
Американские учёные предположили, что ксеноботов можно будет использовать в медицинских целях для доставке лекарственных препаратов в нужный орган.
Новинка была разработана в Университете Вермонта. Научные сотрудники работали над создании маленьких роботов на основе эмбрионов лягушек. Разработку назвали ксеноботами. Их размер не превышает одного миллиметра. Ксеноботы способны передвигаться и выполнять команды.
По мнению учёных, данных роботов нельзя назвать полноценно живыми, то есть они не относятся ни к живым организмам, ни к робототехнике. Ксеноботы способны восстанавливаться, но не могут размножаться. После того, так живые клетки погибают, роботы превращаются в саморазлагающийся сгусток.
Американские учёные предположили, что ксеноботов можно будет использовать в медицинских целях для доставке лекарственных препаратов в нужный орган.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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