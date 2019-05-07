"Собачья чума" - это наиболее опасное заболевание для домашних животных. Особенно она опасна для щёнков и молодых собак - около 90% погибает примерно через семь дней после первых симптомов.В США учёные нашли несколько лис, скунсов и ласок, которые больны вирусом чумки, не поддающемуся лечению существующими вакцинами. Специалисты проверили новый вирус, оказалось, что два главных белка этого вируса, как показал генетический анализ, имели уникальную структуру, которая не похожа на обычных характер этих молекул. Из-за новой струкруры вирус может легче обычного проникать в ткани лёгких и другие органы собак.Сегодня новый вирус пока не распространяется на домашних собак, однако угроза, по мнению учёных, велика. Сейчас специалисты заняты разработкой новой вакцины.