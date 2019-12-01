ИА «Ореанда-Новости». В США учёные предложили использовать подводные кабели для регистрации землетрясений.

Такое предложение поступило от научных сотрудников Калифорнийского технологического института. Американские учёные во главе с Нейт Линдси уже проведи изучение и ряд исследований по поводу использования подводных кабелей. Таким образом, в период с 2007 по 2018 года научная группа смогла определить более 40 подводных землетрясений.

Анализ был проведён на основе кабелей, которые проложены под водой и соединяют почти все материки, кроме Антарктиды. Их можно использовать как своеобразный сейсмограф. Главное, чтобы предметы располагались на удаленности не менее 20 километров от суши.