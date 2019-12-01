01.12.2019, 22:10
В США предложили использовать подводные кабели для регистрации землетрясений
ИА «Ореанда-Новости». В США учёные предложили использовать подводные кабели для регистрации землетрясений.
Такое предложение поступило от научных сотрудников Калифорнийского технологического института. Американские учёные во главе с Нейт Линдси уже проведи изучение и ряд исследований по поводу использования подводных кабелей. Таким образом, в период с 2007 по 2018 года научная группа смогла определить более 40 подводных землетрясений.
Анализ был проведён на основе кабелей, которые проложены под водой и соединяют почти все материки, кроме Антарктиды. Их можно использовать как своеобразный сейсмограф. Главное, чтобы предметы располагались на удаленности не менее 20 километров от суши.
Такое предложение поступило от научных сотрудников Калифорнийского технологического института. Американские учёные во главе с Нейт Линдси уже проведи изучение и ряд исследований по поводу использования подводных кабелей. Таким образом, в период с 2007 по 2018 года научная группа смогла определить более 40 подводных землетрясений.
Анализ был проведён на основе кабелей, которые проложены под водой и соединяют почти все материки, кроме Антарктиды. Их можно использовать как своеобразный сейсмограф. Главное, чтобы предметы располагались на удаленности не менее 20 километров от суши.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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