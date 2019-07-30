В США предложили лечить расстройства психики красным вином
Учёные проводили эксперименты на мышах, которые находились в длительном стрессе. Такое состояние привело к усиленной выработке в организме грызунов гормона кортикостерона. В результате в мозге накапливался фермент PDE4, который приводит к развитию депрессии и тревожности.
Исследователи добавляли в пищу животных винный компонент ресвератрол, который, как оказалось, подавлял аккумуляцию в мозге PDE4 и улучшал психическое состояние мышей. К концу эксперимента уровень депрессии и тревожности у подопытных грызунов существенно снизился.
Специалисты сделали вывод, что ресвератрол может быть эффективной альтернативой препаратам для лечения пациентов, страдающих депрессией и тревожными расстройствами.
Напомним, ранее в июле сообщалось, что учёные из университета Сассекса вычислили дозу алкоголя, приводящую к потере силы воли и способную изменить поведение человека. Выяснилось, что на поведение способен повлиять даже один бокал вина или 0,5 л пива.
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