ИА «Ореанда-Новости». Американские и китайские учёные разработали концепцию миниатюрного «робота-таракана». Его можно использовать для поисково-спасательных операций. Согласно публикации Science Robotics, это устройство может выдерживать массу, которая в 1 миллион раз превышает его собственную.

Как говорят сами эксперты, способность тараканов противостоять внушительной массе - это то, что следует копировать с животных при разработке миниатюрных роботов. Робот-таракан изготовлен из поливинилиденфторида - это довольно жесткий и химически инертный полимерный материал с эластичным покрытием.

Поливинилиденфторид является пьезоэлектриком, то есть он может расширяться или сжиматься под действием электрического тока. Прозрачный термопластик, которым покрыт робот, заставляет пластину не расширяться и не сжиматься, а изгибаться в одном направлении.

Робот будет использоваться для изучения мусора, оставшегося после природных и техногенных катастроф. Вполне возможно, что мини-робот будет использоваться для работы спецслужб.