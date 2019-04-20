Устройство назвали Berry, оно работает от дизельного двигателя. Отмечается, что у робота есть камеры высокого разрешения, чтобы он мог искать ягоды в листьях. Кроме того, он также оснащен мощными компьютерами, чтобы распознавать клубнику, и 16 эффекторами, изготовленными из мягкого пластика, с помощью которых осуществляется захват ягод и транспортировка их в бункер. Робот может одновременно собирать клубнику с восьми грядок.Стоимость разработки составила 1 миллион долларов. При этом отмечается, что сельскохозяйственные компании затрачивают по миллиарду долларов в год на оплату труда сборщиков сельхозпродукции.