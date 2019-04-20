20.04.2019, 13:49
В США создали роботов для сбора клубники
ИА «Ореанда-Новости». Специалисты из центра сельскохозяйственных исследований при Университете штата Флорида разработали робота, который предназначен для сбора клубники, пишет ТАСС.
Устройство назвали Berry, оно работает от дизельного двигателя. Отмечается, что у робота есть камеры высокого разрешения, чтобы он мог искать ягоды в листьях. Кроме того, он также оснащен мощными компьютерами, чтобы распознавать клубнику, и 16 эффекторами, изготовленными из мягкого пластика, с помощью которых осуществляется захват ягод и транспортировка их в бункер. Робот может одновременно собирать клубнику с восьми грядок.
Стоимость разработки составила 1 миллион долларов. При этом отмечается, что сельскохозяйственные компании затрачивают по миллиарду долларов в год на оплату труда сборщиков сельхозпродукции.
Устройство назвали Berry, оно работает от дизельного двигателя. Отмечается, что у робота есть камеры высокого разрешения, чтобы он мог искать ягоды в листьях. Кроме того, он также оснащен мощными компьютерами, чтобы распознавать клубнику, и 16 эффекторами, изготовленными из мягкого пластика, с помощью которых осуществляется захват ягод и транспортировка их в бункер. Робот может одновременно собирать клубнику с восьми грядок.
Стоимость разработки составила 1 миллион долларов. При этом отмечается, что сельскохозяйственные компании затрачивают по миллиарду долларов в год на оплату труда сборщиков сельхозпродукции.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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