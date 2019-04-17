ИА «Ореанда-Новости». Ещё в 2016 году Элли Смит, мать двухлетней девочки, обнаружила во время фото, что правый глаз девочки всё время странно отсвечивает. Тогда она обратилась в больницу штата Орегон, и там врачи выяснили, что у девочки ретинобластома — редкая форма злокачественного образования в глазу.

Женщина с дочкой отправилась в офтальмологический центр в Филадельфии за 4000 км от дома, там при обследовании в самом глазу девочки и на зрительном нерве насчитали десять опухолей. Глаз пришлось удалить, причём это сделали на следующее утро после обращение в центр (на 16 день после подозрительного фото).

Элли Смит рассказала журналистам, что курс лечения оказался успешным, сейчас девочке пять лет, и она полностью привыкла к протезу.