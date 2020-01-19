ИА «Ореанда-Новости». В США был запущен новый турбореактивный беспилотник, который потеряли при приземлении.

Новый многоразовый турбореактивный беспилотник X-61A Gremlin стартовал с военно-транспортного самолёта. Однако компания Dynetics, разработчик машины, сообщил о потере аппарата после полутора часов успешного полёта.

Сообщается, что запуск беспилотника прошёл без отклонений. Машина успешно пробыла в полёте час и сорок минут. Кроме полёта были испытаны коммуникации и воздушный контроль, которые также прошли проверку.

Однако в конце испытаний аппарат был потерян. Он должен был вернуться на землю при помощи парашюта. Компания заявила, что этот полёт можно считать «исторической вехой».