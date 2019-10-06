Данная находка поможет ответить на некоторые вопросы, связанные с распространением этих животных на этой территории.

По информации, предоставленной старшим научным сотрудником Института экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук Павлом Косинцевым, возраст обнаруженных останков может составлять более тридцати тысяч лет. Специалисты в области палеонтологии нашли на юге области кости конечностей, черепа и челюсти больших пещерных медведей. В настоящее время специалисты Института экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук заняты их более детальным изучением – после проведённых исследований можно говорить о точном возрасте находке.

Исследователи утверждают, что захоронения больших пещерных медведей были обнаружены на северной и южной части Свердловской области и ранее. Однако, эта находка поможет определить процесс расселения этих особей на территории Урала. Это захоронение свидетельствует о том. Что большие пещерные медведи обитали на всей уральской территории – от севера до юга. Кроме того, обнаруженные останки помогут ответить на вопрос, каким образом исчезло это животное. В настоящее время точного ответа на этот вопрос у исследователей нет. Проведение дополнительных исследований поможет окончательно решить его, уверены палеонтологи.

Стоит также отметить, что в пещере были обнаружены и останки охотников. Об этом свидетельствуют обнаруженные кости лося и наконечник копья. Люди, по мнению учёных, остановились здесь около четырёх тысяч лет назад.