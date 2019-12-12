ИА «Ореанда-Новости». Учёные нашли в тропическом цветке вещество, которое убивает раковые клетки.

Тропический цветок, о котором идёт речь, носит название "Увария Грандифлора". На основе вещества, которое содержится в этом растении, был создан противораковый препарат. Это лекарство убивает раковые клетки поджелудочной железы. Исследование доступно в журнале ChemMedChem.

Рак поджелудочной железы – один из самых агрессивных видов онкологии. Его сложно распознать, но ещё сложнее вылечить, так как у этих клеток есть устойчивость ко многим противораковым препаратам.

Грандифлорацин - вещество, содержащееся в цветке – убивает раковые клетки поджелудочной железы. Специалисты создали три препарата, состав которых увеличил эффективность действия цветочного вещества. Учёным понадобится ещё пять лет для того, чтобы начать тестировать препараты, однако они оптимистично настроены.