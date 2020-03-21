ИА «Ореанда-Новости». Компания из Стамбула разработала модуль для дезинфекции бумажных денег для банкоматов, пишет «Коммерсант».



Система будет удалять бактерии и вирусы с бумажных банкнот. По словам разработчиков, благодаря «технологии мгновенной дезинфекции» модуль предотвращает заражение людей всеми микроорганизмами и вирусами, включая коронавирус.



В компании подсчитали, что в среднем в Европе на банкнотах находится 26 тысяч бактерий 500 видов.