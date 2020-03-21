21.03.2020, 18:09
В Турции создали модуль для дезинфекции купюр в банкоматах
ИА «Ореанда-Новости». Компания из Стамбула разработала модуль для дезинфекции бумажных денег для банкоматов, пишет «Коммерсант».
Система будет удалять бактерии и вирусы с бумажных банкнот. По словам разработчиков, благодаря «технологии мгновенной дезинфекции» модуль предотвращает заражение людей всеми микроорганизмами и вирусами, включая коронавирус.
В компании подсчитали, что в среднем в Европе на банкнотах находится 26 тысяч бактерий 500 видов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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