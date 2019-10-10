Сегодня второй день работы данного научного мероприятия.

Местом проведения открытия конференции был выбран конгресс-холл Торатау. Само событие было приурочено столетию со дня образования Республики Башкортостан. Свыше двухсот пятидесяти человек стали участниками конференции. Среди них именитые исследователи ведущих научных учреждений, государственные служащие, сотрудники музейных организаций, а также представители молодёжных и общественных организаций. Целью конференции является обсуждение вопросов развития Башкирии в историческом ключе, исследование её столетнего опыта и прогнозы современного состояния республики.

На открытие конференции присутствовали многие государственные и политические деятели. С приветственным словом в адрес собравшихся обратился заместитель руководителя администрации главы Республики Башкортостан по внутренней политике Урал Кильсенбаев. Были замечены на открытие исполняющий обязанности министра культуры республики Амина Шафикова, директор Центра гуманитарных исследований при республиканском министерстве культуры Марат Марданов, а также ректор Башкирского государственного университета Николай Морозкин.

Сегодня, 10 октября, деятельность участников конференции переместилась на дискуссионные площадки. В программе конференции выступления ведущих специалистов из таких городов как Санкт-Петербург и Уфа. Работа конференции сопровождается просмотром художественного фильма режиссёра Булата Юсупова «Первая республика», после которого зрители могут пообщаться с авторами и актёрами киноленты.