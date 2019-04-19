19.04.2019, 11:18
В Улан-Удэ полиция изъяла у хозяина отеля двух медвежат
ИА «Ореанда-Новости». Двое маленьких медвежат, которым коло трёх-четырёх месяцев, изъяли сотрудники полиция у местного жителя в Улан-Удэ, мужчина является хозяина отеля.
Животных передали Этнографический музей народов Забайкалья на временную передержку. Правоохранители тем временем выясняют, как они оказались у человека вне среды естественного обитания. Хозяина ждёт штраф за пользование объектами животного мира без разрешения.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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