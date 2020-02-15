ИА «Ореанда-Новости» . Учёные из Цюрихского института нашли и проанализировали останки большой древней рогатой черепахи, которая жила на планете около 6 миллионов лет назад. Информация о соответствующем исследовании появилась на страницах журнала Science Advances.

Размеры пресмыкающегося достигали трёх метров в длину, а весила черепаха более тысячи килограмм. Одну из доисторических особей обнаружили в пустыне Татакоа в Колумбии. В настоящее время она является одной из крупнейших черепах, известных науке.

Останки существа позволили экспертам выяснить, что черепахи тех времён обладали рогами, вероятнее всего, для защиты от крупных хищников или для конкуренции с другими особями.