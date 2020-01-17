Представитель Всемирной организации здравоохранения заявил, что организация продолжает говорить государствам о том, чтобы они подготовились к вспышке коронавируса, однако она не дает рекомендаций на то, чтобы ограничить передвижение людей.Недавно японские власти заявили о том, что был зафиксирован случай заболевания коронавирусом из КНР. По заявлению Язаревича, японские власти предоставили ВОЗ информацию о заболевшем 15 января. Человек, путешествовавший в КНР, после получения необходимого лечения был выписан.Язаревич также отметил, что до сих пор неизвестен источник вируса. Также неизвестно, каким образом он влияет на здоровье человека.