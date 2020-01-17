17.01.2020, 13:51
В ВОЗ просят не создавать ограничений на передвижение людей из-за вируса в КНР
ИА «Ореанда-Новости». Представителем ВОЗ Тариком Язаревичем было на брифинге заявлено, что организацией не рекомендуется ввод ограничений на передвижение людей из-за нового типа коронавируса в КНР. По его словам, пока нет подтверждений тому, что вирус может передаваться от человека к человеку.
Представитель Всемирной организации здравоохранения заявил, что организация продолжает говорить государствам о том, чтобы они подготовились к вспышке коронавируса, однако она не дает рекомендаций на то, чтобы ограничить передвижение людей.
Недавно японские власти заявили о том, что был зафиксирован случай заболевания коронавирусом из КНР. По заявлению Язаревича, японские власти предоставили ВОЗ информацию о заболевшем 15 января. Человек, путешествовавший в КНР, после получения необходимого лечения был выписан.
Язаревич также отметил, что до сих пор неизвестен источник вируса. Также неизвестно, каким образом он влияет на здоровье человека.
Представитель Всемирной организации здравоохранения заявил, что организация продолжает говорить государствам о том, чтобы они подготовились к вспышке коронавируса, однако она не дает рекомендаций на то, чтобы ограничить передвижение людей.
Недавно японские власти заявили о том, что был зафиксирован случай заболевания коронавирусом из КНР. По заявлению Язаревича, японские власти предоставили ВОЗ информацию о заболевшем 15 января. Человек, путешествовавший в КНР, после получения необходимого лечения был выписан.
Язаревич также отметил, что до сих пор неизвестен источник вируса. Также неизвестно, каким образом он влияет на здоровье человека.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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