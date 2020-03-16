Так, специалисты рекомендуют взять спирт (800 мл), глицерин (14,5 мл), перекись водорода (42 мл), дистиллированную воду (20 мл). Всё это перемещать и хранить в специальной ёмкости.Ещё один рецепт, который дал в ВОЗ: спирт медицинский (160 м, процент чем выше, тем лучше), гель алоэ вера (80 г).