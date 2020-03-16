16.03.2020, 15:50
В ВОЗ рассказали, как сделать антисептик самостоятельно
ИА «Ореанда-Новости». Эксперты Всемирной организации здравоохранения дали рекомендации по приготовлению антисептика в домашних условиях, пишет «МК».
Так, специалисты рекомендуют взять спирт (800 мл), глицерин (14,5 мл), перекись водорода (42 мл), дистиллированную воду (20 мл). Всё это перемещать и хранить в специальной ёмкости.
Ещё один рецепт, который дал в ВОЗ: спирт медицинский (160 м, процент чем выше, тем лучше), гель алоэ вера (80 г).
Так, специалисты рекомендуют взять спирт (800 мл), глицерин (14,5 мл), перекись водорода (42 мл), дистиллированную воду (20 мл). Всё это перемещать и хранить в специальной ёмкости.
Ещё один рецепт, который дал в ВОЗ: спирт медицинский (160 м, процент чем выше, тем лучше), гель алоэ вера (80 г).
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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