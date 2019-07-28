ИА «Ореанда-Новости». Учёный из Японии получил на государственном уровне разрешения на проведения эксперимента с человеческими ДНК и эмбрионами животных. Также он получил господдержку в сфере финансирования данного проекта.

Возможность реализовать свой проект получил генетик Хиромицу Накаучи. Он станет руководителем научной группы, в которую войдут учёные из разных стран. Информацию о проекте осветили в "Hi-Tech".

Накаучи занимается выращиванием человеческого биогенетического материалав организме животных. Эксперементы проведут на мышах и крысах.

До марта в Японии были запрещены эксперименты с эмбрионами животных, которые содержат клетки человека, которые длились более двух недель. Вскоре в Министерство образования и науки Японии пришло подтверждение на разрешение скрещивать человеческие генные клетки с животными. ДНК можно пересадить суррогатным животным.