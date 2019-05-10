10.05.2019, 13:31
В Японии пандам ко Дню матери подарили снеговиков
ИА «Ореанда-Новости». 12 мая в Японии отмечается День матери, в связи с праздником самке большой панды и её детёнышу подарили снеговиков в виде бамбуковых медведей и тюльпаны из яблок.
Сотрудники зоопарка Adventure World, расположенного в префектуре Вакаяма изготовили две снежные фигуры, рядом они поместили тюльпаны из яблок и моркови.
Молоденькой панде по прозвищу Сайхин, которой в августе исполнится год, подарки очень понравились. В начале мая она получила дробленный лёд с иероглифами из моркови в честь начала эпохи Рэйва.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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