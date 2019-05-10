ИА «Ореанда-Новости». 12 мая в Японии отмечается День матери, в связи с праздником самке большой панды и её детёнышу подарили снеговиков в виде бамбуковых медведей и тюльпаны из яблок.

Сотрудники зоопарка Adventure World, расположенного в префектуре Вакаяма изготовили две снежные фигуры, рядом они поместили тюльпаны из яблок и моркови.

Молоденькой панде по прозвищу Сайхин, которой в августе исполнится год, подарки очень понравились. В начале мая она получила дробленный лёд с иероглифами из моркови в честь начала эпохи Рэйва.