21.01.2020, 12:01
В Японии планируют запустить 6G-сети
ИА «Ореанда-Новости». В Японии к 2030 году планируют запустить новые 6G-сети. Сейчас правительство страны вынесло решение об их подготовке к запуску.
В разработке стратегического плана по переходу на новый формат связи будут участвовать государственные технические специалисты и представители частного бизнеса. По оценке специалистов специальной комиссии, стандарт 6G-связи позволит увеличить скорость передачи данных более чем в 10 раз по сравнению с 5G.
С весны этого года Япония переходит к массовому внедрению систем связи пятого поколения, которые уже используются в Южной Корее и Соединённых Штатах Америки.
В разработке стратегического плана по переходу на новый формат связи будут участвовать государственные технические специалисты и представители частного бизнеса. По оценке специалистов специальной комиссии, стандарт 6G-связи позволит увеличить скорость передачи данных более чем в 10 раз по сравнению с 5G.
С весны этого года Япония переходит к массовому внедрению систем связи пятого поколения, которые уже используются в Южной Корее и Соединённых Штатах Америки.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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