В разработке стратегического плана по переходу на новый формат связи будут участвовать государственные технические специалисты и представители частного бизнеса. По оценке специалистов специальной комиссии, стандарт 6G-связи позволит увеличить скорость передачи данных более чем в 10 раз по сравнению с 5G.С весны этого года Япония переходит к массовому внедрению систем связи пятого поколения, которые уже используются в Южной Корее и Соединённых Штатах Америки.