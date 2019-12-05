ИА «Ореанда-Новости». В декабре японские учёные начнут клинические испытания вакцины против вируса Эбола.

Исследованием займётся группа Токийского университета. Они планируют начать клинические испытания вакцины против вируса Эбола уже в этом декабре. Учёные ожидают, что вакцина их производства окажется лучше заграничных аналогов. О предстоящих испытаниях рассказал ТАСС, ссылаясь на агентство Kyodo.

Вакцина будет введена 30 здоровым людям. После того, как необходимый состав попадёт в организм, учёные будут наблюдать за образованием антител. Именно эти антитела должны бороться с вирусом Эбола (БВВЭ). Ранее соответствующие испытания были проведены на обезьянах.

Эпидемия Эболы начала захватывать мир в 2018 году, начавшись в республике Конго (ДРК). Вирус передавался от животных людям, а затем распространился среди людей.