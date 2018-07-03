03.07.2018, 00:45
В Японии выпустили устройство, оценивающее запах от человека
ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Японии был изобретён прибор, измеряющий уровень запаха, который исходит от человека. Наименование этого устройства – Tanita ES-100. Не так давно в Японии был введён термин «домогательство запахом». В случае если от человека постоянно исходит неприятный запах, его могут оштрафовать.
Новоизобретённое устройство Tanita ES-100 содержит в себе уникальные сенсоры, которые помогают определить уровень запах от человека, давая оценку по шкале от нуля до десяти. Человек должен будет поднести прибор к любой части своего тела и отсчитать десять секунд, после чего получит результат. Принять меры следует, если устройство оценивает уровень запаха на 5 баллов и выше. Стоит отметить, что Tanita ES-100 также реагирует на аромат духов и туалетной воды.
По словам производителей, данный прибор прослужит владельцу около года, а приобрести его можно примерно за 8 тысяч рублей. В настоящее время данный продукт вышел в продажу только на территории Японии.
Отметим, что, по мнению учёных, для приятного аромата не всегда достаточно соблюдение гигиенических процедур либо использование хорошей парфюмерной продукции. Существенную роль играет пища, которую мы потребляем. Учёные утверждают, что ими была выявлена зависимость запаха человеческого тела от продуктов, которыми мы питаемся. Во избежание неприятных ароматов учёные рекомендуют исключить из рациона продукты, которые содержат в себе метиловые соединения. К таким относятся соя, шпинат, свёкла и другие. Когда мы употребляем подобную пищу через наши поры идёт выделение триметиламина, от которого исходит едкий запах. Однако учёные предупреждают, что данные рекомендации не должны восприниматься как руководство к действию, особенно, если человеку необходимы вышеперечисленные продукты для поддержания здоровья.
Новоизобретённое устройство Tanita ES-100 содержит в себе уникальные сенсоры, которые помогают определить уровень запах от человека, давая оценку по шкале от нуля до десяти. Человек должен будет поднести прибор к любой части своего тела и отсчитать десять секунд, после чего получит результат. Принять меры следует, если устройство оценивает уровень запаха на 5 баллов и выше. Стоит отметить, что Tanita ES-100 также реагирует на аромат духов и туалетной воды.
По словам производителей, данный прибор прослужит владельцу около года, а приобрести его можно примерно за 8 тысяч рублей. В настоящее время данный продукт вышел в продажу только на территории Японии.
Отметим, что, по мнению учёных, для приятного аромата не всегда достаточно соблюдение гигиенических процедур либо использование хорошей парфюмерной продукции. Существенную роль играет пища, которую мы потребляем. Учёные утверждают, что ими была выявлена зависимость запаха человеческого тела от продуктов, которыми мы питаемся. Во избежание неприятных ароматов учёные рекомендуют исключить из рациона продукты, которые содержат в себе метиловые соединения. К таким относятся соя, шпинат, свёкла и другие. Когда мы употребляем подобную пищу через наши поры идёт выделение триметиламина, от которого исходит едкий запах. Однако учёные предупреждают, что данные рекомендации не должны восприниматься как руководство к действию, особенно, если человеку необходимы вышеперечисленные продукты для поддержания здоровья.
Источник: ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ
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