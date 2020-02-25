ИА «Ореанда-Новости». По словам министра здравоохранения США, вакцина от нового коронавируса будет создана уже через год.

В понедельник на борьбу с новым типом коронавируса правительством США было выделено два с половиной миллиарда долларов. Но это не совсем устроило министра здравоохранения. Он заявил, что значительно ускорит процесс проверка множества предполагаемых вакцин, а не разработка единственной. Для этого необходимо выделить ещё один миллиард.

Сейчас разработкой препарата для борьбы с вирусом под названием Remdesivir занимается американская компания Gilead Sciences. Испытания проходят в нескольких странах: США, Японии и Китае, где и произошла вспышка заболевания.