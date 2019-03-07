ИА «Ореанда-Новости» Медики связали электронные сигареты и вейпы с развитием сердечно-сосудистых заболеваний. По заявлениям кардиологов курящие «электронку» подвержены риску развития сердечных приступов, ишемии, депрессии и инсультов. Об этом рассказали врачи на ежегодной сессии Американской коллегии кардиологов в Вашингтоне.

Учёный Мохиндер Виндхьял из университета Канзаса (США) заявил, что данные, которые получили медики, вызвали тревогу у специалистов. Он выразил надежду, что курильщики прислушаются к словам специалистов.

Из-за повышенной популярности электронных сигарет и вейпов в последние годы, учёные начали активно исследовать, как эти устройства влияют на организм человека, и так ли они безопасны, как уверяют производители.

Результаты исследований показали, что табачный дым всё же остаётся более опасным для здоровья, но, несмотря на это, дым электронных сигарет содержит токсины и канцерогены, которые испаряются в результате сгорания части жидкости на спирали накаливания.

Кроме этого, американские учёные, проведя эксперимент на мышах, установили, что дым от вейпов истончает стенки сосудов, что ведёт к серьёзным проблемам с сердечно-сосудистой системой.

Виндхьял и его коллеги в результате исследование установили, что электронные сигареты наносят почти такой же вред здоровью, как и обычные сигареты. Они проанализировали данные медслужб США 2014 по 2019 год. В исследовании приняли участие почти сто тысяч человек, часть из них курила обычные сигареты, часть – вейпы.Исследователи изучили данные и сравнили с показателями некурящих людей.

Самым опасным, как и ожидалось, был признан табак, он вызывает проблемы с сердцем чаще всего. В том числе он повышает риск сердечного приступа на 165%, коронарной болезни сердца - на 94% и инсульта – на 78%.

Такие же риски связаны и с курением электронных сигарет и вейпов, но в меньшей степени. При этом, если «парить» не каждый день, а несколько раз в неделю, то можно немного снизить негативное влияние вейпов.

Однако кардиологи всё же твердят, что любые формы курения негативно влияют на здоровье человека, так как безопасных сигарет просто не существует.