ИА «Ореанда-Новости». Вильфанд рассказал, почему в мире увеличивается число опасных погодных явлений.

И.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал в беседе с «Российской газетой», почему «нормальная погода» становится редкостью. Как отметил синоптик, количество опасных явлений за 25 лет выросло в два раза.

Эксперт подчеркнул, что можно выследить определённую тенденцию увеличения числа опасных явлений. Однако это не монотонный процесс, он не обязательно проходит равномерно.

Вильфанд также заметил, что из-за потепления энергия приземного слоя воздуха увеличивается совместно с энергией атмосферной циркуляции. Это приводит к неравномерному распределению этой энергии, что вызывает экстремальные погодные условия. К ним остаётся только привыкать, подытожил синоптик.