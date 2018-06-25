ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Учёные пришли к выводу, что вирус герпеса может вызывать болезнь Альцгеймера. Герпес и так никто не любит, но новое открытие сделало его ещё более неприятным. По данным врачей, герпес может провоцировать синтез белка в нейронах, что ведёт к патогенным отложениям нервной ткани, что и является причиной отмирания нейронов.

Встречаясь в вирусом герпеса. Нейроны вырабатывают излишки белка, а известно, что при Альцгеймере в мозге появляются эти отложения, их называют амилоидные бляшки. Они плохо воздействуют на нейроны, те начинают хуже работать и вовсе отмирать. По итогу, здоровый белок, но в излишках – способен вредить. По одной из версий, откуда возникает болезнь Альцгеймеры – процесс запускают микробы, грибы или вирусы. Так вот учёные из США заключили, что у больных людей в поражённых зонах головного мозга присутствует много генов вируса герпеса 6А и 7. У других людей его содержание значительно меньше.

Уже ранее сообщалось, что герпес способен проникать в мозг с помощью такого «лифта», как кровь и лимфа. Там вирус способен встраиваться в ДНК клеток. Вероятно, он может там не просто находится, но и активничать, если его много.

Роль герпеса в развитии такого недуга, как болезнь Альцгеймера изучают уже около 18-ти лет.

В Масачусетс врачи провели опыт, посмотрели, как бета-амилоиды ведут себя с герпесом. Выращенные человеческие нейроны заражали вирусами герпеса трёх штаммов. Именно про эти штаммы известно, что они могут встраиваться в нашу ДНК и РНК.

При заражении, нейроны начали синтезировать белок бета-амилоид Он предотвращает вирус, но схож с теми белковыми отложениями, которые характерны при Альцгеймере. Выходит, что белок помогает справиться с вирусом, но при этом способствует другому недугу. Учёные намерены проводить свои опыты и дальше.



