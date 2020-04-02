ИА «Ореанда-Новости». Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Виктор Зуев рассказал условия, при которых в России может произойти спад эпидемии коронавируса, пишут «Известия».



По словам специалиста, это может произойти после того, как в Россию возвратятся все туристы, а границу полностью закроют.



Врач также добавил, что карантин – это хорошее средство для борьбы с заболеванием. Но, по его словам, чтобы эти меры полноценно заработали, нужно перестать пускать туристов.