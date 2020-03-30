ИА «Ореанда-Новости»Глава Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев заявил, что коронавирус окончательно не исчезнет, так как получил уже широкое распространение, пишет РИА Новости.

По словам специалиста, новый коронавирус нельзя сравнивать с  атипичной пневмонией, которую врачи смогли победить окончательно.

Лукашев также предположил, что в будущем коронавирус перестанет быть опасным для общества.