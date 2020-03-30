30.03.2020, 17:52
Вирусолог рассказал, может ли коронавирус совсем исчезнуть
ИА «Ореанда-Новости». Глава Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев заявил, что коронавирус окончательно не исчезнет, так как получил уже широкое распространение, пишет РИА Новости.
По словам специалиста, новый коронавирус нельзя сравнивать с атипичной пневмонией, которую врачи смогли победить окончательно.
Лукашев также предположил, что в будущем коронавирус перестанет быть опасным для общества.
По словам специалиста, новый коронавирус нельзя сравнивать с атипичной пневмонией, которую врачи смогли победить окончательно.
Лукашев также предположил, что в будущем коронавирус перестанет быть опасным для общества.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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