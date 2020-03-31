ИА «Ореанда-Новости». Врач-вирусолог Галина Червонская заявила, что коронавирусом невозможно заболеть повторно, пишет «МК».



По её словам, сообщения о повторных заражениях не соответствуют действительности. В этих случаях, по словам специалиста, была ошибка в тестировании: первые тесты показали ложно положительный результат, тогда как пациенты были здоровы. Однако они заболели позже.



Червонская добавила, что у переболевших коронавирусом образуется пожизненный иммунитет.