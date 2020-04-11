ИА «Ореанда-Новости». Профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц заявил, что отмена карантинных мер после уменьшения числа заболевших коронавирусом может спровоцировать новую эпидемию, пишет РИА Новости.



По его словам, отбой тревоги давать рано. Учёные отметил, что есть опасения того, что после того, как число инфицированных значительно упадет, а это произойдёт через 2-3 месяца, ограничения будут отменены. В результате снова начнётся эпидемия.



По словам Шульца, для предотвращения повторения нынешнего сценария правительствам разных стран придётся возвращаться к ограничительным мерам в течение этого и следующего года.