19.03.2020, 17:00
Вирусологи Германии обнаружили новые симптомы коронавируса
ИА «Ореанда-Новости». Вирусолог Хендрик Штреек заявил, что он вместе с другими исследователями из Германии выявил новые симптомы вируса COVID-19. Он утверждает, что они встречаются не у всех, лишь у 65% опрошенных.
К новым симптомам вирусологи относят потерю обоняния и вкуса. Некоторые перестают чувствовать запах шампуня или вкус любимой еды. Однако учёным ещё неизвестно, когда именно появляются эти симптомы.
К новым симптомам вирусологи относят потерю обоняния и вкуса. Некоторые перестают чувствовать запах шампуня или вкус любимой еды. Однако учёным ещё неизвестно, когда именно появляются эти симптомы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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