ИА «Ореанда-Новости»Вирусолог Хендрик Штреек заявил, что он вместе с другими исследователями из Германии выявил новые симптомы вируса COVID-19.  Он утверждает, что они встречаются не у всех, лишь у 65% опрошенных.

К новым симптомам вирусологи относят потерю обоняния и вкуса. Некоторые перестают чувствовать запах шампуня или вкус любимой еды. Однако учёным ещё неизвестно, когда именно появляются эти симптомы.