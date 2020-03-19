Вирусолог Хендрик Штреек заявил, что он вместе с другими исследователями из Германии выявил новые симптомы вируса COVID-19. Он утверждает, что они встречаются не у всех, лишь у 65% опрошенных.Некоторые перестают чувствовать запах шампуня или вкус любимой еды.