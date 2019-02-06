ИА "Ореанда-Новости". Власти российской столицы приняли решение выделить из резервного фонда городской казны дополнительно 15,6 миллиардов рублей на повышение качества медицинской помощи больным, страдающим онкологическими заболеваниями. Такое распоряжение опубликовано на информационном портале мэра и правительства Москвы.

По официальным данным, на начало текущего года у столичных врачей-онкологов наблюдалось около 305 тысяч человек. У мужской части пациентов в структуре заболеваемости чаще других врачи фиксируют наличие рака желудка, предстательной железы, лёгкого и толстой кишки. У женщин чаще всего врачи диагностируют рак толстой кишки, молочной железы и тела матки.

За последнее семилетие уровень смертности от злокачественных опухолей в Москве снизился почти на 10% - до 151,7 человек на 100 тысяч населения по данным на 2018 год. При этом доля пациентов, у которых болезнь удалось выявить на ранней стадии, возросла на 11% - до 60% в минувшем году. По данным статистики, пятилетняя выживаемость больных пациентов с онкологическими заболеваниями возросла почти на треть – до 65,4% в 2018 году.

Согласно опубликованному распоряжению, выделенное дополнительное финансирование будет предоставлено департаменту здравоохранения Москвы для реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения Москвы (Столичное здравоохранение)». Ответственными за приведение указанного распоряжения в жизнь назначены глава департамента финансов Москвы Елена Зяббарова и заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Отметим, в начале февраля министр здравоохранения России Вероника Скворцова и мэр Москвы Сергей Собянин стали участниками круглого стола по вопросам развития онкологической службы столицы. По словам Собянина, современные применяемые методики лечения рака в больницах мегаполиса дали позитивный результат.