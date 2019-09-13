13.09.2019, 20:43
«Влюблённые из Модены» оказались мужчинами
ИА «Ореанда-Новости». Известные "Влюблённые из Модены", останки которых были найдены в виде скелетов, держащихся за руки, при жизни были двумя мужчинами.
В 2009 году при раскопках кладбища в итальянской Модене, датированное примерно 4-6в. нашей эры, археологами было найдено захоронение, в котором скелеты держались за руки. Этим событием заинтересовались журналисты, которые придумали историю о том, что умершие были два любящих друг друга человека. Именно поэтому скелеты назвали "Влюблёнными из Модены".
Недавно учёные провели анализ найденный костей с помощью метода определения пола останков по анализу зубной эмали. Результат проверки показал, что "Влюблёнными из Модены" были двумя мужчинами. Проведя поиск в научной литературе, археологи выяснили, что такие захоронения, где двое людей держатся за руки, находились и в неолите, античности и даже в средние века. Но это всегда были мужчина и женщина, однако анализ зубной эмали в этих случаях не проводился.
Учёные не исключают, что умершими была гомосексуальная пара, хотя считают эту возможность маловероятной, так как данные отношения в то время преследовались по закону. Вероятнее всего, это были родственники, возможно, родные или сводные братья, которые погибли вместе в бою.
В 2009 году при раскопках кладбища в итальянской Модене, датированное примерно 4-6в. нашей эры, археологами было найдено захоронение, в котором скелеты держались за руки. Этим событием заинтересовались журналисты, которые придумали историю о том, что умершие были два любящих друг друга человека. Именно поэтому скелеты назвали "Влюблёнными из Модены".
Недавно учёные провели анализ найденный костей с помощью метода определения пола останков по анализу зубной эмали. Результат проверки показал, что "Влюблёнными из Модены" были двумя мужчинами. Проведя поиск в научной литературе, археологи выяснили, что такие захоронения, где двое людей держатся за руки, находились и в неолите, античности и даже в средние века. Но это всегда были мужчина и женщина, однако анализ зубной эмали в этих случаях не проводился.
Учёные не исключают, что умершими была гомосексуальная пара, хотя считают эту возможность маловероятной, так как данные отношения в то время преследовались по закону. Вероятнее всего, это были родственники, возможно, родные или сводные братья, которые погибли вместе в бою.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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