ИА «Ореанда-Новости» . На юго-востоке Соединённых Штатов стартовала ракета-носитель модели «Falcon» с судном «Dragon». Грузовой корабль должен доставить более 2 тонн груза на Международную космическую станцию. О взлёте ракеты рассказали представители NASA.

Ракету-носитель запустили в штате Флорида ранним утром в субботу, 7 марта. Космическое судно стартовало с космодрома в Канаверале. Корабль «Dragon» с грузом должен прибыть на МКС примерно через два дня, 9 марта. Судно доставит на Международную космическую станцию необходимые предметы для экипажа, оборудование и расходные материалы для научных исследований.

«Dragon» пробудет на станции чуть меньше месяца, после чего вернётся на планету. Капсула грузовика посетит космическую станцию уже в третий раз, но этот рейс станет последним для корабля старого поколения. В следующий раз МКС посетит новая модель судна «Dragon 2».