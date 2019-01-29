ИА "Ореанда-Новости". Во Владивостоке годовалая девочка госпитализирована с диагнозом отравление наркотическими веществами. По информации пресс-службы управления МДВ по Приморскому краю, ребёнок помещён в отделение реанимации.

Инцидент случилась в жилом доме на улице Лермонтова. По информации правоохранительных органов, в день происшествия родителей ребёнка посетили гости. Во время распития спиртных напитков собравшаяся компания решила принять наркотики растительного происхождения, которые принёс один из гостей.

Родители отлучились из комнаты, а после того как вернулись, мать обнаружила в руках девочки пакет из-под наркотика. Спустя некоторое время самочувствие ребёнка сильно ухудшилось. Родители вызвали скорую помощь.

Медики госпитализировали пострадавшую девочку в реанимацию отделения токсикологии городской больница №2 Владивостока. В настоящий момент здоровью ребёнка ничто не угрожает.

Следователи провели обыск в квартире, где проживал пострадавший ребёнок, однако следов наркотических средств не обнаружили. Однако медицинские анализы подтвердили факт употребления матерью наркотиков. В отношении матери потрепевшей девочки представители полиции составили административные протоколы. Кроме того, инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу о недопустимости такого поведения с родителями девочки. Информацию об инциденте сотрудники полиции направили в отдел опеки и попечительства и органы социальной защиты.

Отметим, ситуация с употреблением наркотиков и преступлениями, связанными с ними, на Дальнем Востоке остаётся напряженной. По данным статистики, на учёте в наркологических диспансерах дальневосточного региона состоят свыше 33 тысяч человек.