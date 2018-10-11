ИА «Ореанда-Новости».Сегодня в 11:40 во время старта ракеты-носителя "Союз МС-10", которая должна была доставить космонавтов на МКС произошла авария. Об этом сообщил во время телетрансляции диктор. Трансляция велась в онлайн-режиме на сайте «Роскосмоса». Источники сообщают, что экипаж ракеты жив, но испытывает перегрузку. Аварийная посадка будет совершена в Казахстане.



По словам ведущего телетрансляции, случилась «авария носителя». На борту ракет-носителя "Союз МС-10" находятся два человека – российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Новый экипаж должен был отправиться на МКС в роли членов миссии МКС-57/58.

Как сообщают РИА Новости, ссылаясь на свои источники, аварийная посадка экипажа будет в Казахстане. Россиянин и американец живы, но испытывают перегрузки в 6g, отмечает источник ресурса. При страте космонавты испытывали перегрузки 1-7g.

Трансляцию телезрителям прервали спустя несколько минут после страта, пока она не возобновлялась.

Алексей Овчинин опытный космонавт. Он провёл 172 дня в космосе в своём первом полёте и 1300 часов налетал на самолётах. Это его второй полёт. Для астронавта NASA это дебютный полёт. Российский представитель является капитаном корабля.

Трансляция началась в 11:40 по московскому времени с Байконура (8:40 по местному), прекратилась спустя несколько минут после старта. В 17:44 по московскому времени (спустя шесть часов) должна была состояться стыковка с МКС.

Первоначально команда должна была состоять из трёх человек, но одного члена экипажа заменили на контейнер с продуктами весом 62 килограмма.

Одной из задач для российского космонавта на МКС было запланировано расследование появления отверстия в обшивке МКС.

Помимо продуктов, с ними в корабле вылетело оборудование. Это магнитный 3D-биопринтер, на котором космонавты намеревались печатать ткани во время нахождения на МКС.





Обновление в 12.35. Экипаж «Союза» благополучно приземлился в Казахстане. вышел на связь с поисковой командой

«Вертолеты для поисково-спасательной команды уже поднялись в воздух около 03.35 по времени CT, им нужно примерно 1,5 часа, чтобы добраться до региона, где, как ожидается, приземлится капсула», — сообщается в трансляции на официальном сайте НАСА. Экипаж «Союза» находится в «хорошем состоянии».



Президенту РФ Владимиру Путину будет доложена вся необходимая информация в связи с аварией ракеты-носителя «Союз МС-10» с новым экипажем МКС, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.







