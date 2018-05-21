ОРЕАНДА-НОВОСТИ К концу 2023 года на базе завода «Севмаш» будут спущены на воду шесть субмарин проекта «Борей-А». Служить они будут на Северном и Тихоокеанском флотах. Стратегические атомные подводные лодки «Борей-Б» не попали в государственную программу вооружения на 2018-2027 годы.

Как поясняет сотрудник ведомства, отвечающего на заключение оборонных контрактов, в результате анализа услуг по созданию подводной лодки "Борей-Б" принято заключение нецелесообразности их постройки, поскольку их проекты не в полной мере отвечают критериям "цена — эффективность". Т.е. они являются слишком дорогими и мало эффективными.

Атомные субмарины вышеупомянутого типа были спроектированы и реализованы строительным предприятием «Рубин», специализирующимся на выпуске военной техники. 2 «Борея-А» будут переданы в ВМФ уже в 2019 году, а последняя планируемая подводная лодка в 2021-2023 годах. «Начинка» подлодок отличается тем, что судна характеризуются наилучшей скрытностью, новизной корпуса и свежим оборудованием на борту. Подлодки предоставленного на подобии входят в состав ядерной защиты РФ. Любая субмарина владеет баллистической ракетой, способной достигать различных целей на нескольких материках в одно и тоже время. По основным военно-техническим показателям, они превосходят АПЛ США на подобии «Огайо», состоящих в основе милитаристических сил ядерного сдерживания США.

Отличия планировок 955 и 955А засекречены. По сведениям достоверных источников, на «Бореях-А», при сравнении с предшественниками, усовершенствованы системы обшивки, применяется новейшая электрика, еще лодки плана 955А выделяются наилучшей скрытностью. Субмарины проекта 955Б обязаны выделяться от подлодок проекта 955А свежим водонесущим двигателем и внутренним оборудованием.