ИА «Ореанда-Новости». Всемирная организация здравоохранения сообщила, что диабетиков в мире с каждым годом становится всё больше. Если сегодня таких больных насчитывается 500 млн человек, то через 7 лет (к 2025 году) этот показатель будет равен 1 миллиарду.

ВОЗ прогнозирует, что уже к 2030 году патология займёт 7-е место в рейтинге причин смертности населения. Сахарный диабет опасен своими многочисленными осложнениями, и его результатом нередко становятся инфаркт, инсульт, слепота, почечная недостаточность, ампутация ног. До сих пор неизвестны методы, которые позволили бы окончательно вылечить заболевание, но к нему можно приспособиться, если вовремя выявить его и затем назначить адекватное лечение.

Сахарный диабет не щадит ни взрослых, ни детей. Это всеобщая проблема. В 1991 году ВОЗ и Международная федерация диабета предложили сделать 14 ноября Всемирным днём борьбы с диабетом. В течение недели, на которую попадает эта дата, в лечебных учреждениях проводят мероприятия консультационного и профилактического характера. Кроме того, российские врачи-эндокринологи выдвинули инициативу насчёт введения Дня борьбы с предиабетом. Министерство здравоохранения РФ поддержало идею. В России более 8 млн человек имеют диагноз «сахарный диабет», при этом у 20% обследованного населения диагностировано предиабетное состояние (то есть состояние, предшествующее развитию диабета).

Почему заболеваемость растёт такими темпами? Эндокринологи уверены, что основная причина - общее «старение» населения (а частота возникновения сахарного диабета второго типа с возрастом увеличивается), наследственность, лишний вес и ожирение, недостаток движения, неправильное питание, плохая экология и стрессы. А это стандартные факторы для современного человека. Но большей частью сахарный диабет - это болезнь неправильного образа жизни, уверены исследователи. Главная опасность патологии в том, что она может много лет развиваться скрыто и никак не проявлять себя.

Какие симптомы должны заставить человека насторожиться? Эксперты рекомендуют обратить внимание на следующие: частое мочеиспускание, сильная постоянная жажда, слабость, снижение веса при обычном питании без диет. Обнаружив их, нужно сразу сдать анализ крови на сахар и гликированный гемоглобин. Эндокринолог выявит заболевание и сразу назначит подходящее лечение.