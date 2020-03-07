ИА «Ореанда-Новости». Всемирная организация здравоохранения опубликовала бюллетень, в котором пояснила, чем обычный грипп отличается от коронавируса, пишет «МК».



Так, в бюллетени сказано, что оба этих вируса приводят к развитию заболеваний органов дыхания. Причём у одних людей симптомы могут отсутствовать, а у других наблюдаться тяжёлые формы, приводящие к летальному исходу.



Заразиться и коронавирусом и гриппом можно воздушно-капельным путём или через предметы, которые содержат патогенные микроорганизмы.



Отмечается также, что при гриппе инкубационный период составляет порядка трёх дней, то при заболевании, вызванном новым коронавирусом - в среднем от пяти до шести дней.



При гриппе инфекцию распространяют в основном заболевшие дети, а в случае с коронавирусом наоборот - дети болеют реже, чем взрослые.