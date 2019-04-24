ИА «Ореанда-Новости» Всемирная организация здравоохранения обеспокоена тем, как много времени современные ети проводят за использованием гаджетов. Специалисты ВОЗ призвали вернуть подрастающему поколению активные игры.

ВОЗ предупреждает, что каждый год более 5 млн человек умирают из-за болезней, связанных с недостатком физической активности.По словам экспертов, привычка мало двигаться и проводить время, уткнувшись в смартфон, формируется ещё в детстве, поэтому важно ограничивать детям время использования гаджетов.

Поэтому специалисты ВОЗ разработали рекомендации для родителей детей от года до пяти лет. Они советуют детям больше двигаться, читать книги и гулять на свежем воздухе. При этом ребёнок до пяти лет не должен пользоваться гаджетами более 1 часа в сутки.