ИА «Ореанда-Новости» Австралийская рифовая крыса, которая обитала на острове вблизи Большого Барьерного рифа, официально признана вымершим видом, что сделало её первым млекопитающим, которое исчезло с лица Земли из-за последствий глобального потепления. Об этом пишет портал Phys.org.

Как сообщило Министерство экологии и энергии Австралии, исчезла редкая рифовая мозаичнохвостая крыса, этот вид обитал на небольшом песчаном острове у берегов Австралии.

Этот вид был открыт в 1845 году. Моряки из Британии, высадившись на небольшой остров около Большого Барьерного рифа, обнаружили необычного грызуна – большую крысу со странным носом и рыжим окрасом.

Но объектом пристального внимания экологов эти грызуны стали лишь в конце прошлого века, когда их численность резко пошла на спад. В начале 1980-х годов на острове Брамбл-Кэй обитало около ста особей, однако через десять лет их стало всего 90. В прошлом десятилетии мозаичнохвостых крыс осталось только двенадцать.

Как отмечает ведомство, грызунов в последний раз удалось увидеть рыбакам лишь в 2009 году, после этого в течение десяти лет крысы никому не попадались на глаза: ни местным жителям, ни специалистам-экологам, следов грызунов также не удалось обнаружить.

Таким образом, 18 февраля мозаичнохвостая крыса была официально признана вымершим видом. Исчезновение этого вида стало серьёзной проблемой из-за того, что свидетельствует о глобально потеплении. Так как их исчезновение произошло вследствие повышения уровня моря из-за потепления. Это ранее предсказали специалисты.

На острове, где обитали крысы, оставалось всё меньше места для животных – вода поднималась из-за участившихся бурь и повышения уровня мирового океана. Эти выводы учёных свидетельствуют о том, что мозаичнохвостые крысы стали первыми вымершими млекопитающими в результате изменения климата. Правительство внесло в список вымирающих животных ещё несколько видов, которые могут исчезнуть по такой же причине.